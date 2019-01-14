Глава Удмуртии отметил «Россети» на встрече с президентом

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил эффективность совместной работы с Минэнерго и группой «Россети». Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании. Говоря о планах по модернизации инфраструктуры республики, в качестве успешного примера, руководитель региона привел сделку по приобретению «Ижевских электрических сетей» филиалом МРСК Центра и Приволжья — «Удмуртэнерго» (входит в группу «Россети»). Консолидация сетей стала источником дополнительных средств для бюджета города, возможностью качественно улучшить надежность энергоснабжения потребителей.

«Нам здесь помогли Минэнерго и "Россети". Мы идем сейчас по пути централизации наших электрических сетей», — отметил в беседе с главой государства Александр Бречалов.

14 января состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Руководитель республики информировал главу государства о социально-экономическом развитии региона. Речь также шла о состоянии здравоохранения и ремонте дорог.



