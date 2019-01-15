Казанские студенты потребовали вернуть льготы на проезд

Студенты высших учебных заведений Казани начали сбор подписей под петицией в адрес президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, в которой просят главу региона вернуть им льготный проезд по городу на общественном транспорте. Об этом сообщает портал kazanfirst.ru.

По данным издания в настоящий момент времени свои подписи поставили 374 студента татарстанской столицы. «Несмотря на то, что Казань часто называют столицей студенчества никаких возможностей у студентов пользоваться общественным транспортом на льготных условиях нет. Как нет ее и у студентов Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги и других городов нашей республики», — отмечается в петиции.

В столице Татарстана теперь введена в действие единая карта на все виды транспорта, ее стоимость была увеличена до 2500 рублей. А бывший в употреблении проездной билет на 50 поездок, стоимостью в 750 рублей просто отменен.