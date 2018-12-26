Мэр Казани оценил новогодние украшения города в три детских сада

Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что новогодние украшения в центре Казани стоят как три детских сада. Эту информацию приводит портал «Реальное время».

По словам мэра, украшения администрация города взяла в аренду у итальянской компании Festi Group, чтобы «посмотреть, как все будет выглядеть». В следующем году градоначальник пообещал украсить центр также. Казань заняла третье место в России по новогодним тратам после Москвы и Санкт-Петербурга, — уточняет РБК. По данным издания город планирует потратить на празднование более 145 миллионов рублей.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел новогоднее оформление столицы республики, и в частности улицу Баумана с 40 светящимися арками и палубу у театра имени Галиасгара Камала, где установлена световая композиция высотой 28 метров. Главу региона сопровождал сооснователь Festi Group Валерио Фести. После прогулки Рустам Минниханов на свой странице в инстаграме оставил отзыв: «Вот же, как красиво!»

Один из самых дорогих детских садов Казани для Особой экономической зоне «Иннополис» в 2014 году был оценен в 226,7 миллиона рублей.



