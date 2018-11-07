В Татарстане повспоминали конституцию 1992 года

Более ста жителей Казани вышли на митинг в честь 26-ой годовщины принятия конституции Республики Татарстан (РТ). Об этом сообщает издание «Idel. Реалии».

Участники акции выступили с предложением «вернуть конституцию 1992 года», так как, по их мнению, в действующей редакции документа отсутствуют «основополагающие статьи».

Также местные жители обратили внимание властей на проблему государственных языков в республике и потребовали вернуть татарский язык как обязательный школьный предмет.

По мнению митингующих, в 2000-2005 годах в Татарстане произошел «тихий государственный переворот», в результате которого в основной закон республики были внесены изменения, уничтожившие понятия о государственности, земле и собственности.

Местные жители особо отметили, что о годовщине принятия основного закона публично не вспомнил ни один государственный деятель, а также не было упоминаний о ней в СМИ. Кроме того, в поздравлении главы республики Рустама Минниханова вместо 26-летия конституции было указано 25-летие.

Президент Минниханов в своем обращении назвал крайне важным тот факт, что сейчас основные положения региональной конституции «созвучны духу и букве Конституции РФ», сообщил «Коммерсантъ».

В издании подчеркнули, что власти республики запретили проводить акцию в центре города, а также отказались от массовых гуляний и любых официальных мероприятий по случаю Дня конституции.

Осенью 2017 года в Татарстане разразился языковой скандал после того, как парламент республики принял решение об изъятии татарского языка из списка обязательных школьных предметов. Согласно региональным законам, татарский язык в республике является государственным наравне с русским, но изучать его в школе дети могут на добровольной основе в пределах двух часов в неделю.

Изменения в конституцию Татарстана по требованию Генпрокуратуры России были внесены в 1994 году после подписания договора о разграничении полномочий между органами государственной власти России и Татарстана. Также документ подвергался правкам в начале 2000-х годов.

В результате из текста закона были изъяты статьи «Республика Татарстан — суверенное демократическое государство», «Земля, ее недра являются общенародным достоянием», «Законы РТ обладают верховенством на всей ее территории», которые изначально были введены в текст документа при его принятии в 1992 году.

6 ноября 1992 года Верховный cовет Татарстана принял конституцию после проведения референдума о государственном статусе республики.

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