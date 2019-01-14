Глава Башкортостана захотел слез мэра Казани

Во время заседания правительства Республики Башкортостан врио главы региона Радий Хабиров призвал мэра Уфы Ульфата Мустафина украсить столицу региона на следующий Новый год лучше, чем это было на нынешние праздники в Казани, — сообщает агентство «Татар-информ». «Я хочу, чтобы на следующий год мэр красивого города в 520 километрах от нас рыдал. Ульфат Мансурович, удивите меня, удивите нас всех праздничной иллюминацией, — уточнил Радий Хабиров. — Это шутки, конечно, но для того чтобы удивить, надо начинать работать уже сейчас».

«Лента.ру» сообщала, что новогодние праздники могли обойтись казанской мэрии в сумму более 145 миллионов рублей, что оказалось равнозначно расходам на три детских сада в этом регионе. По данным РБК налогоплательщики Казани заняли третье место в стране после Москвы и Санкт-Петербурга по затратам на праздничную иллюминацию. Украшением столицы Татарстана занималась итальянская компания Festi Group.