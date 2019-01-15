Ким Кардашьян раскрыла пол четвертого ребенка

Американская телезвезда Ким Кардашьян и ее муж, музыкант Канье Уэст, станут родителями в четвертый раз. Об этом она сообщила в эфире телешоу Watch What Happens Live с Энди Коэном.

Звезда реалити-шоу заявила, что ребенка вынашивает суррогатная мать, однако не та, которая помогла паре родить предыдущего малыша. Пол нового члена звездной семьи уже известен — у них появится мальчик.

По словам Кардашьян, это произойдет уже весной. Звезда заявила, что ходит вместе с суррогатной матерью на приемы к врачу, у нее есть «все, в чем она нуждается», а беременность протекает гладко.

Ким присутствовала на шоу вместе со своими сестрами Кортни и Хлои. Девушки крайне удивились, когда услышали от Ким эту новость. Телезвезда объяснила, что решила подтвердить слухи, так как уже проболталась кому-то об этом на вечеринке в честь рождественского сочельника.

38-летняя Кардашьян и 41-летний Уэст воспитывают трех общих детей — четырехлетнюю дочь Норт, полуторагодовалого сына Сэйнта и 11-месячную дочь Чикаго, рожденную суррогатной матерью. После рождения второго ребенка медики предупредили Ким, что дальнейшие беременности будут представлять угрозу ее жизни и здоровью из-за того, что у нее было приращение плаценты.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!