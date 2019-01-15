Акционер холдинга «Норебо» Виталий Орлов слукавил в английском суде

Акционер холдинга «Норебо» Виталий Орлов, участвующий в судебном разбирательстве с другим совладельцем этой же компании Александром Тугушевым, не предоставил британскому суду, в котором рассматривается дело, полной и достоверной информации о собственных активах. Об этом пишет «Независимая газета».

Издание при этом уточняет, что «в английском суде нельзя лгать — за это уличенным грозит не только проигрыш, но тюремное заключение (до двух лет — прим. Ленты.ру)». «Судя по всему, в рамках расследования этого дела Орлов не предоставил суду полную и достоверную информацию о собственных активах, утаив существенную их часть. Похоже, что скрыл он и сведения о консолидированных финансовых результатах деятельности "Норебо", чтобы не "светить" суммы прямых и косвенных выплат в свою сторону и счета, на которые он их получает. Складывается впечатление, что Орлов пошел по скользкому пути обмана английского суда путем утаивания важнейших для рассмотрения дела обстоятельств, включая сведения об активах, которые могут быть в разы дороже активов, скрытых в свое время Пугачевым», — подчеркивают журналисты «Независимой газеты».

В качестве ошибочности такой практики издание приводит примеры нескольких судебных процессов, окончившихся отрицательным результатом для его участников, решивших слукавить перед английским правосудием. В качестве примеров приводятся, дело Мухтара Аблязова, а позднее Сергея Пугачева. «В обоих случаях беглые бизнесмены не выполнили требования английского суда, и подверглись уголовному преследованию», — отмечает газета. По утверждению НГ, участники Аблязов и Пугачев представляли доказательства британскому суду так, «как если бы оставались на родине: они отбирали те доказательства, которые были выгодны им с точки зрения разрешения спора, а невыгодные скрывали». В частности, они сообщили суду только о том имуществе, «от которого не могли откреститься». А о том, которое им формально не принадлежало они умалчивали. «В результате шансов на получение положительного результата по предмету споров у ответчиков тоже не оставалось, ведь финальные судебные акты редко выносятся в пользу стороны, препятствующей суду установить истину», — подчеркивает газета.

В свою очередь интернет-ресурс «Версия», также посвятивший материал данной теме, отмечает, что «по сведениям из осведомленных источников, в ближайшее время может планироваться предъявление обвинения Орлову уже российскими правоохранительными органами в мошенничестве и препятствовании правосудию».

При этом оба издания отмечает высокую лояльность британского правосудия к предоставляемым доказательствам, в качестве которых принимаются и устные свидетельские показания, и информация из медиа-источников — чего нельзя сказать о российских судах.

Российские предприниматели продолжают использовать британские суды для взаимных разбирательств, несмотря на политические разногласия между РФ и Великобританией, поскольку судебная система последней пользуется репутацией объективной и некорумпированной площадки.

Спор между акционерами холдинга «Норебо» рассматривает в Высоком королевском суде Лондона с лета 2018 года.