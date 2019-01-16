Число жертв взрыва в жилом доме в Шахтах увеличилось

Спасатели обнаружили тело еще одной жертвы частичного обрушения жилого дома в городе Шахты Ростовской области. Таким образом число погибших выросло до пяти, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.

23-летняя девушка стала последней жертвой взрыва газа. Поисковые и аварийно-спасательные работы завершены.

Взрыв на последнем этаже девятиэтажного жилого дома прогремел утром в понедельник, 14 января. Были разрушены четыре квартиры, в которых проживали в общей сложности 12 человек. Семь пострадавших удалось спасти из-под завалов. Около 140 жильцов дома были эвакуированы.

Представитель газовой службы в ходе заседания оперативного штаба на месте ЧП заявил, что около месяца назад жители дома жаловались на утечку газа. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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