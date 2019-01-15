Число жертв взрыва в жилом доме в Шахтах выросло

Число жертв взрыва в жилом доме в городе Шахты Ростовской области выросло до четырех. Спасатели обнаружили на месте ЧП тела мужчины и женщины. Об этом во вторник, 15 января, сообщил начальник регионального управления МЧС Вячеслав Бутко, передает ТАСС.

«В настоящее время остается неизвестной судьба еще одного человека», — отметил Бутко.

По его словам, спасатели поставили задачу завершить поисковые работы во вторник.

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Утром в понедельник, 14 января, в квартире на последнем этаже девятиэтажного жилого дома взорвался газ, были разрушены четыре квартиры, в которых проживали в общей сложности 12 человек. Семь пострадавших вытащили из-под завалов. Около 140 жильцов дома эвакуировали.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Установлено, что около месяца назад жители дома жаловались на утечку газа.

31 декабря обрушился подъезд одного из жилых домов в Магнитогорске. Погибли 39 человек. По основной версии, причиной ЧП также стал взрыв газа.

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