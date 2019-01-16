Школьник отправился на острова и умер в полете из-за отказа пилота помочь

Девятилетний житель Новой Зеландии умер от астмы во время полета из-за того, что пилот отказался развернуть самолет. Об этом написал Daily Mail.

Инцидент произошел на лайнере авиакомпании Samoa Airways, следовавшем из Окленда на остров Самуа. Через 30 минут после вылета у ребенка начался приступ астмы, и он стал кричать, что чувствует, будто умирает. Его родители потребовали, чтобы экипаж развернул самолет, однако пилоты продолжили полет, и через три часа, за 20 минут до посадки, ребенок скончался.

После этого родственники мальчика потребовали объяснений от авиакомпании, так как выяснилось, что у пилота была возможность вернуться в аэропорт вылета. «Если самолет находился в полете всего 30 минут, они могли вернуться обратно в Окленд», — пояснил сотрудник авиационной службы Новой Зеландии Билл Макгрегор.

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Родители погибшего выразили надежду на то, что в будущем сотрудники авиакомпании не будут халатно относиться к подобным ситуациям.

В сентябре 2018 года сообщалось, что дочь британского миллионера Надима Эднан-Лаперуза Наташа скончалась на борту рейса Лондон — Ницца после приступа аллергии, вызванного съеденным в аэропорту сэндвичем. По мнению врачей, реакцию могли вызвать семена кунжута, которые были добавлены в хлеб.

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