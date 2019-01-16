Российский регион запретил собирательство на «сопредельной территории»

Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций (ОД ЗНТ ЧС ) категорически запретило собирателям черемши переходить на «сопредельную территорию». На публикацию обратил внимание сайт «Кавказский узел».

Аналогичное предупреждение, как пишет издание, было размещено 15 января на сайте республиканского главка МЧС, но позднее его текст, по-видимому, был отредактирован: оттуда исчезла информация о запрете. Тем не менее на сайте управления по ОД ЗНТ ЧС публикация доступна в изначальном варианте.

В экстренных службах не пояснили, что подразумевается под «сопредельной территорией». Это могут быть Северная Осетия, с которой Ингушетия граничит на западе и севере, находящаяся восточнее Чечня или Грузия, расположенная на юге.

Черемша — травянистое растение, листья которого обычно собирают весной. Эту траву активно используют в кулинарии, добавляя в салаты, супы и начинку для пирогов.

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