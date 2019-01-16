Китайские олигархи начали водить правительство за нос

Китайские миллиардеры начали переводить свои активы в офшоры и трасты за рубежом, чтобы не платить с них налоги на родине, пишет Bloomberg. На такой шаг их заставила пойти стремительно меняющаяся политика Пекина.

По данным издания, за последнее время как минимум четыре крупных бизнесмена передали свои доли в компаниях общей стоимостью 17 миллиардов долларов в один или несколько зарубежных трастов — специальных фондов, занимающихся управлением чужими активами за вознаграждение (конечные бенефициары при этом могут сохранять права голоса или нет).

Последний пример — Сунь Хунбин, передавший свою долю в крупной строительной компании Sunac China Holdings Ltd. под управление американского фонда South Dakota Trust Co. Штат Южная Дакота является одним из самых привлекательных в стране для иностранных инвестиций, поскольку с 1983 года там отсутствуют региональные налоги.

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Примеру Сунь последовали самая богатая женщина Китая, владелица инвестиционной компании Longfor Ву Яцзюнь, а также акционеры продуктовых сетей Dali Foods Group и Zhou Hei Ya International Holdings. Все они перевели свои доли в трасты, зарегистрированные на Британских Виргинских островах.

Такая тенденция вызвана политикой китайского правительства. В последнее время оно снижает налоги для населения и компенсирует выпадающие доходы за счет повышенных сборов с крупного бизнеса и состоятельных граждан. Таким образом власти надеются стимулировать экономику, переживающую спад на фоне торговой войны с США.

Прежде в таких ситуациях правительство запускало масштабные инфраструктурные проекты — начинало строить мосты или железные дороги. Но сейчас это чревато резким повышением уровня госдолга. В этом случае иностранные инвесторы, вкладывающиеся в государственные бумаги, будут скупать юань и, тем самым, укреплять его, что противоречит политике китайского Центробанка. В сложившихся условиях власти рассчитывают, что снижение расходов населения на налоги приведет к повышенному спросу и росту экономики.

Передача активов в траст не поможет полностью уйти от налогов на легальных основаниях, говорят опрошенные агентством юристы, однако она может дать собственникам бизнеса отсрочку.

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