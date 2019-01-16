В работе российской художницы-активистки усмотрели растление детей

Руководительницу детского клуба «Нафаня» Ирину Середу вызвали в следственный отдел в Санкт-Петербурге для проверки жалобы на растление малолетних. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Середа рассказала о том, что жалоба поступила на художницу Милу Арбузову, которая преподавала в «Нафане» в 2017 году. Кто подал жалобу, неизвестно.

Следственный комитет интересовала работа Movimento di Belezza («Движение красоты»). По словам самой Арбузовой, на ироничном ремейке картины Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» изображена феминистка Саша Черноусова с дочерью.

Следователи также обратили внимание на серию портретов Арбузовой «Нормализация бюста», на которой нарисованы девушки топлес, и спросили директора «Нафани» о том, рисовали ли дети с обнаженной натуры на уроках художницы.

Арбузова отметила, что проверка могла начаться из-за того, что она принимала участие в оппозиционных акциях.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!