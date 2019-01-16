В российской мужской колонии родилась девочка

Во время свидания в мужской колонии женщина родила дочь. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСИН по Новгородской области.
Преждевременные роды начались поздним вечером 15 января в ИК-7 у 23-летней супруги заключенного, которая на 7-8-м месяце беременности приехала навестить мужа.
Инспектор, дежуривший в комнате длительных свиданий, незамедлительно вызвал скорую помощь, а сам вместе с напарником помогал роженице. Им оказывал содействие будущий отец ребенка, пока не приехали врачи.
В результате женщина благополучно родила девочку весом около двух килограммов и ростом 43 сантиметра.
Прибывшие медики увезли маму с малышом в роддом Великого Новгорода.
«Мужчины находятся в небольшом стрессе после трудного ночного дежурства, но очень рады, что все закончилось благополучно», — рассказали в УФСИН о состоянии принимавших роды сотрудников колонии, добавив, что «они хоть и являются отцами, с такой ситуацией им пришлось столкнуться первый раз в жизни».