Таджиков благословили на борьбу с импотенцией

Совет улемов Исламского центра Таджикистана издал фетву и разрешил использование лекарственных препаратов для повышения мужской потенции. Об этом сообщает «Радио Озоди».

В центр обратилась группа мусульман, которые попросили разъяснить, не противоречат ли средства для потенции канонам шариата. Изучив литературу, специалисты пришли к выводу, что принимать подобные препараты мужчине можно.

В мае прошлого года Служба государственного надзора здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана определила перечень лекарств против импотенции, которые должны отпускаться по рецепту.

В таджикском обществе импотенция воспринимается как постыдное явление, отмечает издание. Мужчину, у которого возникли проблемы с потенцией, могут осмеять женщины. Сталкиваясь с проблемой сексуального бессилия, таджики отказываются обращаться к врачам.

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