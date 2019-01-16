Таджиков благословили на борьбу с импотенцией

Совет улемов Исламского центра Таджикистана издал фетву и разрешил использование лекарственных препаратов для повышения мужской потенции. Об этом сообщает «Радио Озоди».
В центр обратилась группа мусульман, которые попросили разъяснить, не противоречат ли средства для потенции канонам шариата. Изучив литературу, специалисты пришли к выводу, что принимать подобные препараты мужчине можно.
В мае прошлого года Служба государственного надзора здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана определила перечень лекарств против импотенции, которые должны отпускаться по рецепту.
В таджикском обществе импотенция воспринимается как постыдное явление, отмечает издание. Мужчину, у которого возникли проблемы с потенцией, могут осмеять женщины. Сталкиваясь с проблемой сексуального бессилия, таджики отказываются обращаться к врачам.