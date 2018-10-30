Таджикистан откажется от советских воинских званий

Глава отдела комитета по языку и терминологии при правительстве Таджикистана Абдурахим Зулфониен рассказал, что страна заменит советские воинские звания. Об этом сообщает «Спутник Таджикистана».

«Специалисты уже предложили таджикские названия воинских званий: ефрейтор — радабон, младший сержант — даставар, сержант — дастаер, старший сержант — дастабон, старшина — сардаста, капитан — садавар, подполковник — лашкарер, полковник — сарлашкар», — сообщил Зулфониен.

При этом в комитете пока не пришли к единому мнению относительно замены званий высшего командного состава — генерал-майора, генерал-лейтенанта и генерал-полковника.

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Ранее комитет по языку и терминологии создал рабочую группу из военных и историков для выработки новых воинских званий. Предлагая альтернативы, эксперты опирались на древние рукописи времен Ахеменидов, Сасанидов и Саманидов. В перспективе ученые также переведут на таджикский язык военную терминологию и названия воинских подразделений.

Это не первый случай отказа от советских воинских атрибутов на пространстве бывшего СССР. Год назад командование высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины (ВДВ ВСУ) ввело для военнослужащих вместо голубого берета бордовый головной убор той же формы. Отмечалось, что сделано это в рамках декоммунизации армии.

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