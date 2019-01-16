Желавшей помочь сыну чеченке пришлось извиняться на камеру

Жительница Чечни попыталась передать сыну, проживающему во Франции, поддельный документ, чтобы тот получил более комфортное жилье. Этому посвящен сюжет чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный», выпущенный 15 января.

Сын Кхокхи Вадаевой направил ей голосовое сообщение с просьбой подделать документ, свидетельствующий о том, что в августе 2018 года его избили сотрудники правоохранительных органов. Такая справка понадобилась мужчине, чтобы улучшить жилищные условия, так как сейчас он проживает в общежитии, а благодаря ей мог переехать в отдельный дом.

Вадаева смогла выполнить просьбу и направила документ во Францию, однако справку перехватили еще до того, как она покинула пределы республики.

В полиции сообщили, что Кхокха Вадаева и Луиза Мусаева, которые пытались переправить поддельную справку для своих родственников в Европу, были задержаны в ходе отработки ранее полученной оперативной информации.

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Свою вину Кхокха Вадаева признала и принесла извинения. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто еще причастен к правонарушению.

Как отмечается в эфире, «все чаще некоторые жители региона уезжают в Европу и самым бесстыжим способом сочиняют сказки о сложности своей жизни на родине. Подобную клевету, чтобы получить убежище, распространяют самые различные слои населения: это и те, кто просто не хочет трудиться и предпочитает жить за счет пособия, и даже те, кто готов выдать себя за представителя ЛГБТ сообщества».

Ранее в январе сообщалось, что в Чечне задержаны десятки геев. По словам директора программ правозащитной организации «ЛГБТ-сеть» Игоря Кочеткова, всего было арестовано около 40 человек и как минимум двое из них убиты.

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