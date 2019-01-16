Названы главные угрозы мировой экономике

Торговая война и международная геополитическая напряженность станут главными угрозами для развития мировой экономики в 2019 году, следует из доклада экспертов Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

По словам ученых, экономистов и представителей власти, которые примут участие в форуме, международная торговля превращается из средства извлечения взаимной выгоды в «инструмент стратегической конкуренции». Ближайшие месяцы будут иметь решающее значение для ее будущего, уверен президент ВЭФ Борге Бренде.

Также к угрозам мировой экономике отнесли кибератаки и изменение климата. По мнению авторов, глобальный рост находится на пике и скоро может замедлиться.

ВЭФ пройдет в Давосе с 22 по 25 января. В нем примет участие делегация российских бизнесменов и чиновников, в том числе находящихся под санкциями США. Сначала организаторы форума не хотели приглашать их, но затем согласились на их присутствие при условии, что они не будут совершать платежи в долларах и участвовать в мероприятиях, организованных американской стороной.

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