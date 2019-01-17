Обыски ФСБ у московских полицейских попали на видео

У сотрудников полиции УВД по Юго-Западному округу Москвы начались обыски: их подозревают в причастности к квартирным мошенничествам на территории столицы. Оперативную запись следственных действий в четверг, 17 января, «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России (СКР).

Как отмечается, обыски у полицейских проводят сотрудники столичного главка СКР и управления ФСБ России по Москве и Московской области.

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