Газ взорвался в здании газовой компании в Мурманской области

Газовый баллон взорвался в пристройке к административному зданию компании «Мурманскоблгаз» в населенном пункте Ловозеро Мурманской области. Два человека получили ранения, один погиб, передает в четверг, 17 января, РИА Новости.

Из-за взрыва обрушилась часть стены и перекрытие на площади 25 квадратных метров.

Других подробностей пока нет. На месте работают сотрудники экстренных служб. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

14 января бытовой газ взорвался в многоэтажном жилом доме в Шахтах Ростовской области, а 31 декабря — в Магнитогорске Челябинской области. В первом случае погибли пять человек, во втором — 39.

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