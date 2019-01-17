Российские охранники обокрали собственный магазин и попали на видео

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Сотрудники полиции задержали в городе Химки (Московская область) двух охранников, подозреваемых в совершении кражи на своем месте работы. Запись инцидента в четверг, 17 января, предоставила пресс-служба регионального управления МВД.

Как отметили в полиции, два уроженца Ростовской области в возрасте 25 лет и 31 года дождались закрытия супермаркета и аптечного пункта, после чего похитили алкогольные напитки и деньги из касс, однако не учли наличия камер видеонаблюдения. Общая сумма ущерба составила около 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

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