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Пенсионный фонд получит новый статус

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Антон Дроздов

Пенсионный фонд России (ПФР) может изменить правовой статус, руководство фонда рассматривает вариант преобразования в государственную некоммерческую организацию (НКО). Об этом сообщил председатель ПФР Антон Дроздов в интервью для РБК.

Дроздов поделился, что на данный момент идет обсуждение наиболее подходящей организационно-правовой формы, рассмотрение плюсов и минусов каждой. В качестве вариантов рассматриваются публично-правовая компания, некоммерческая организация и государственный социальный фонд.

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила внести данное предложение в правительство не позднее 1 апреля. В случае принятия инициативы правовой статус изменится у Пенсионного фонда, фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) и фонда социального страхования.

«Все три фонда функционируют на одной законодательной основе, и поэтому к ним необходим единый подход», — отмечала вице-премьер. Более того, Голикова выступала за их объединение в единый государственный фонд.

«Гражданский кодекс позволяет как воспользоваться одной из прописанных форм некоммерческой организации, так и в силу закона сделать отдельную форму некоммерческой организации», — рассказал Дроздов. Смена формы позволит социальным партнерам участвовать в управлении фондами.

На данный момент у ПФР не существует официального документа, который бы закреплял его организационно-правовую форму и существующие полномочия. Документ должен был быть разработан к марту 2014 года, но его до сих пор не существует.

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