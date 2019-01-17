В Пенсионном фонде проведут чистку

В Пенсионном фонде России (ПФР) продолжится оптимизация численности сотрудников. Об этом рассказал глава ПФР Антон Дроздов в интервью РБК.

В 2019 году ПФР будет также придерживаться стратегии, касающейся оптимизации количества служащих. Это связано в первую очередь с развитием сферы электронных услуг. Сокращение персонала пройдет на районном уровне. ПФР при этом преследует цель повышения качества обработки информации.

Дроздов сообщил о наличии определенного плана по сокращению штата, согласно которому планируется уволить несколько тысяч человек, однако точное количество еще не определено. «Мы планируем дальнейшую оптимизацию численности фонда. Она связана со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счет развития информационных технологий», — поделился глава фонда.

В этом же интервью он отметил, что в будущих планах ПФР — расширение возможностей личного кабинета Единого портала государственных услуг. Это поможет обслуживать клиентов удаленно при помощи бэк-офисов. Также возможно объединение единого контакт-центра ПФР совместно с контакт-центрами и других подразделений Министерства труда. Более того, ПФР хочет сделать так, чтобы услуги фонда можно было получить в отделениях Фонда социального страхования и наоборот.

Пенсионный фонд уже не первый раз сокращает персонал. В 2017 году численность служащих фонда была сокращена на 10 процентов. Всего в ПФР работает около 100 тысяч человек.

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