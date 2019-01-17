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Российский дизайнер оденет европейских детей

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Марка детской одежды российского дизайнера Галины Юдашкиной Yudashkin Kids появится в Европе. Об этом сообщает Fashion United.

Бренд заключил контракт на оптовые продажи с шоу-румом Guffanti в Милане. По данным издания, выход на международный рынок позволит компании получать заказы и отзывы клиентов из Восточной Европы и Средней Азии, а также сотрудничать с мировыми люксовыми онлайн-ретейлерами.

«Данный шоу-рум был выбран нами среди существующих по нескольким факторам. Во-первых, компания уже не первый десяток лет работает на детском рынке и обладает большой клиентской базой, во-вторых, у него хороший набор детских брендов класса люкс», — прокомментировала креативный директор бренда Галина Юдашкина.

Премьерная коллекция разработана для детей в возрасте от 5 до 12 лет и включает в себя как повседневную одежду, так и эксклюзивные праздничные наряды.

В ноябре 2018 года в показе детской одежды Yudashkin Kids приняла участие шестилетняя дочь народного артиста России Филиппа Киркорова Алла-Виктория Киркорова. Девочка вышла на подиум в роли невесты в белом свадебном платье с оборками и букетом цветов в руках.

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