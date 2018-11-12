Шестилетняя дочь Филиппа Киркорова стала невестой

Шестилетняя дочь народного артиста России Филиппа Киркорова Алла-Виктория Киркорова приняла участие в показе детской одежды из коллекции дизайнера Галины Юдашкиной Yudashkin Kids. Фотографией Аллы-Виктории певец поделился в своем Instagram-аккаунте.

Девочка вышла на подиум в роли невесты в белом свадебном платье с оборками и букетом цветов в руках.

«Поздравляю Галочку с таким прекрасным творческим событием в ее жизни и жизни всех юных принцесс, которые приняли участие в этом, ставшем уже традицией, показе!» — обратился к модельеру Филипп Киркоров в подписи к фото.

Певец также напомнил, что в прошлом сезоне (в марте 2018 года) выйти на подиум в подвенечном платье посчастливилось дочери Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лизе.

В феврале Киркоров показал в соцсетях фото, на котором он запечатлен с модельером Филиппом Плейном после его дефиле на Неделе моды в Нью-Йорке. Пользователей позабавил внешний вид исполнителя в черном пуховике Philipp Plein. Одна из них написала, что Киркоров похож на кудрявую бабушку.

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