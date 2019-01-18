Защита Насти Рыбки понадеялась на помощь Лукашенко

Защита Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) надеется на содействие властей Белоруссии в освобождении девушки. Об этом в пятницу, 18 января, заявил адвокат Дмитрий Зацаринский радиостанции «Говорит Москва».

Зацаринский отметил, что считает произошедшее международным скандалом, поэтому консульские органы посольства Белоруссии в России должны обратиться за помощью к руководству страны. Он также добавил, что намерен обратиться в Европейский суд по правам человека.

В разговоре с «Лентой.ру» Дмитрий Зацаринский назвал задержание Насти незаконным и сообщил, что намерен добиваться наказания сотрудников правоохранительных органов. Он рассказал, что депортированную из Таиланда в Белоруссию девушку насильно увезли из аэропорта Шереметьево в ИВС в Южном административном округе.

«Я считаю, что в отношении нее совершено преступление, мы будем обращаться в Следственный комитет с просьбой провести проверку по данному факту в отношении неизвестных мне сотрудников правоохранительных органов», — сказал защитник.

По его словам, Анастасия не знала, что ее могут задержать в Москве, иначе она полетела бы в Минск через Киев, но она хотела быть в самолете с друзьями. Гражданка Белоруссии Настя Рыбка задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.

Родственники Александра Кириллова, задержанного вместе с Настей Рыбкой, и еще двух депортированных секс-тренеров, рассказали The Bell, что после случившегося у них дома прошли обыски. Пришедшие «люди в штатском» изъяли из квартир все электронные носители.

17 января Настю Рыбку, Алекса Лесли (Александр Кириллов) и других осужденных по делу об организации нелегального секс-тренинга депортировали из Таиланда. По прибытии в Москву их задержали в аэропорту Шереметьево по статье о вовлечении в занятия проституцией. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



