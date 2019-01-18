Американец расстрелял бывшую жену и дочь возле церкви

Мужчина застрелил бывшую жену и ранил 31-летнюю дочь возле католической церкви в американском штате Техас. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел в городе Сайпрес вечером в четверг, 17 января, на парковке возле церкви.

Полиция техасского округа Харрис опубликовала у себя в Twitter фотографию подозреваемого: им оказался 62-летний Артур Эдиджин (Arthur Edigin). На встрече с прессой в ночь с четверга на пятницу полицейские описали машину, на которой он скрылся с места преступления: белый «Шевроле Субурбан» 2008 года выпуска с помятым правым крылом.

Спустя несколько часов стражи порядка сообщили, что отыскали Эдиджина в отеле неподалеку и направили на место отряд спецназа и переговорщиков. Сообщений о его задержании к моменту публикации не поступало.

В конце декабря в штате Огайо машина врезалась в стену протестантской церкви во время утреннего богослужения. В результате пострадало шесть человек.

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