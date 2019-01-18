Подсчитаны жертвы взрыва в полицейской академии в Колумбии

Число погибших из-за взрыва в полицейской академии в Колумбии достигло 21 человека, передает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

По словам властей, среди них ответственный за произошедшее. Ранения получили 68 человек, всех их доставили в больницы. 58 человек уже выписаны после оказания первой помощи, передает агентство.

Установлено, что за рулем автомобиля, начиненного взрывчаткой, который въехал на территорию учебного заведения был 56-летний Хосе Альдемар Рохас. О его мотивах пока ничего не известно. Ведется расследование.

Президент страны Иван Дуке объявил трехдневный траур по жертвам атаки.

Взрыв прогремел в колумбийской столице Боготе утром по местному времени 18 января во время торжественной церемонии присвоения званий ученикам. Ранее сообщалось о 80 пострадавших и 11 погибших.

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