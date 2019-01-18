Российские нефтяные компании пожаловались на Росгвардию

Главы крупнейших нефтяных компаний России пожаловались в Совет безопасности на Росгвардию. Нефтяники считают, что Росгвардия пытается взять под контроль рынок охранных предприятий и лишить компании возможности выбирать охрану самостоятельно, сообщает «Коммерсантъ».

Руководители ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», СИБУРа и «Татнефти» рассказали главе Совбеза Николаю Патрушеву, что число предписаний Росгвардии в адрес частных охранных предприятий, защищающих топливные объекты, увеличивается. По данным источников в силовых структурах, ведомство хочет монополизировать услуги охраны и поднять цены.

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что проблема надуманная. Он опроверг рост числа предписаний со стороны Росгвардии. По его словам, владельцев предприятий и сотрудников охраны заранее предупреждают о проведении инспекций, а список проверок доступен публично и согласовывается с другими контролирующими органами. Тем не менее Грибакин признал, что услуги Росгвардии стоят дороже «за счет лучшей подготовки, оснащения и высокого профессионализма».

Охранные предприятия, защищающие топливные и энергетические объекты, имеют крупные обороты. По данным «Коммерсанта», предприятие, которое оказывает соответствующие услуги министерству энергетики, заработало в 2017 году 6,4 миллиарда рублей.

С момента создания в 2016 году Росгвардия получила полномочия МВД по контролю над частной охранной деятельностью. Ведомство занимается вопросами лицензирования, следит за подготовкой охранников и оценивает их профпригодность, а также контролирует вооружение ЧОПов.

В 2013 году государственные структуры уже пытались получить контроль над рынком охранных услуг. Принадлежащие МВД структуры хотели забрать себе полномочия по охране всех объектов высокой и средней категории опасности, но провести такие поправки не удалось.

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