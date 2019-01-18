Диана Арбенина попала в больницу во Франции после инцидента с лыжами

Певица Диана Арбенина, лидер группы «Ночные снайперы», была госпитализирована во Франции. Она опубликовала видео с больничной койки в Instagram в пятницу, 18 января.

«Вы не пугайтесь, со мной все в порядке. Я просто нахожусь во французской больнице, потому что очень люблю кататься на лыжах», — объяснила Арбенина.

Артистка не стала раскрывать подробности произошедшего, отметив только, что оказалась госпитализирована из-за собственного безумия: «У каждого должно быть хоть чуть-чуть безумия. Это безумие есть и во мне».

Арбенина призналась, что очень любит Францию и восхищается местной медициной. «Французские врачи — это, конечно, сила. Силища», — подчеркнула она.

Диана Арбенина основала рок-группу «Ночные снайперы» в 1993 году. Коллектив выпустил 13 студийных альбомов. Последняя пластинка, «Выживут только влюбленные», вышла в 2016 году.

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