Нурмагомедов назвал предполагаемый срок своей дисквалификации

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов предположил, что ему грозит временное отстранение от поединков за драку после боя с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом он заявил во время встречи с фанатами в Австралии, передает RT.

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По его мнению, назначенные на 29 января слушания в Атлетической комиссии штата Невада могут окончиться для него дисквалификацией «на девять месяцев или на год». Россиянин посетовал, что в этом случае от него не будет зависеть, кто станет его следующим соперником.

В октябре 2018-го Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором и впервые защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После поединка возникла потасовка. В результате оба спортсмена были дисквалифицированы на неопределенный срок и ожидают наказания.

Нурмагомедов Россиянин имеет серию из 27 побед подряд и ни одного поражения по правилам ММА. Макгрегор одержал 21 победу и потерпел 4 поражения в карьере.

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