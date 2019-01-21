Смертник атаковал колонну американских и курдских военных в Сирии

На севере Сирии смертник атаковал колонну американских и курдских военных, передает ТАСС.

В результате нападения в провинции Хасака погибли по меньшей мере пять человек. По данным AFP, все жертвы — бойцы альянса сил вооруженной сирийской оппозиции «Демократические силы Сирии» (ДСС) — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемого США. Ранения также получили двое американцев.

Как пишет агентство, атаку совершил смертник на заминированном автомобиле. Погиб ли сам нападавший, не уточняется.

16 января стало известно о четырех американских солдатах, погибших в результате взрыва в Манбидже. Еще три солдата получили ранения. Первоначально сообщалось, что целью был американский патруль, но погибли не военнослужащие США, а мирные сирийцы.

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