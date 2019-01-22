Европейцев призвали бесплатно лечить мигрантов

Европейским властям следует обеспечить мигрантам более полный доступ к медицинскому обслуживанию. Об этом заявил глава программы «Миграция и здоровье» Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сантино Северони, сообщает The Local.

«Чтобы улучшить здоровье мигрантов, важно помочь им с доступом к базовым услугам врачей», — заявил Северони. По информации ВОЗ, в 53 странах европейского региона мигранты составляют примерно 10 процентов населения — 90,7 миллиона из 920 миллионов человек.

В зависимости от того, где проживают соискатели убежища, они могут быть полностью обеспечены медицинскими услугами — так это устроено в 15 странах, включая Австрию, Турцию и Великобританию — или рассчитывать только на экстренную помощь. Такой вариант работает, к примеру, в Германии и Венгрии.

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По словам Северони, существует множество угроз здоровью мигрантов — из-за бедности и неподвижного образа жизни у них чаще развиваются хронические заболевания. У детей, мигрировавших в Европу с родителями, чаще наблюдается ожирение и психологические проблемы, чем у их сверстников в родных странах.

Вопреки мнению об угрозе заболеваний, которые несут с собой беженцы, «очень мал риск того, что заразная болезнь передастся от мигрантов или беженцев коренному населению», сообщил Северони. Опасность здесь есть в первую очередь для них самих: заметная часть ВИЧ-позитивных мигрантов заразилась вирусом уже после прибытия в Европу.

Кроме того, у беженцев, больных раком, его чаще всего обнаруживают на поздних стадиях, что приводит к более высокой смертности. Они также часто страдают от посттравматического стрессового расстройства и депрессии, но, как правило, не обращаются за профессиональной помощью.

В 2015 году в Европе разразился миграционный кризис. Некоторые страны, в том числе Венгрия и Польша, выступили за сдерживание потока беженцев и против квот на число мигрантов. Германия, напротив, старалась принять максимум беженцев.

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