В Кремле прокомментировали новые данные об убийстве журналистов в ЦАР

Кремль ориентируется на данные следствия, а не средств массовой информации в вопросе расследования убийства трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» во вторник, 22 января.

«Мы, безусловно, принимаем к сведению частные попытки проведения тех или иных видов расследования ситуации. Но пока констатируем, что больше всего в таких попытках некой конспирологии, которую, конечно, вряд ли можно ассоциировать с серьезным подходом», — сказал Песков.

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Так представитель Кремля прокомментировал публикацию в «Московском комсомольце», в которой содержатся фрагменты дипломатической переписки сотрудников посольства России в ЦАР. Журналисты газеты отмечают, что ни одна из сторон не уделяет делу должного внимания.

Песков указал на обилие неточностей в материале. По его словам, речи о дипломатической почте не идет.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства назвал некорректным вопрос о том, насколько президент удовлетворен действиями следователей и МИД в связи с убийством журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.

Российские документалисты погибли в ЦАР в июле прошлого года во время подготовки фильма о деятельности сотрудников частной военной компании Вагнера. 11 января в Следственном комитете сообщили, что россиян расстреляли из-за отказа отдать вещи и видеоаппаратуру.

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