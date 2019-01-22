Дважды судимый генпрокурор Украины заявил о готовности снова сесть в тюрьму

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в случае прихода к власти его оппонентов не будет бежать из страны и готов снова сесть в тюрьму. Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на его YouTube-канале.

«Я уже дважды судим, я готов ко всему. Мне часто пишут: "Готовься, придет новая власть". Я готов. Я в отличии от Юлии Владимировны Тимошенко считаю, что я собран и без чемоданчика», — сказал Луценко.

Юрий Луценко был арестован в 2010 году, после того, как к власти на Украине пришли Виктор Янукович и Партия регионов. Его обвинили в том, что он незаконно начислял стаж своему водителю и тратил слишком много денег на празднование Дней милиции. За эти должностные нарушения Луценко был осужден в августе 2012 года и приговорен к четырем годам колонии с конфискацией имущества. В апреле 2013 года Янукович помиловал его.

Юлия Тимошенко была задержана в августе 2011 года. Ее признали виновной в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. В феврале 2014-го ее освободили из заключения, а в апреле Верховный суд Украины закрыл дело.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Глава государства будет избран на пятилетний срок.

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