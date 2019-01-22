YouTube массово порекомендовал зрителям ролики про теракты

Пользователи YouTube массово пожаловались на появление в своих рекомендациях ролика о терактах во Всемирном торговом центре 11 сентября. Двухчасовые выпуски новостей от CNN о трагедии появились в ленте рекомендаций пользователей из-за работы алгоритмов YouTube, сообщает Motherboard.

Новостной сюжет, который появился в разделе рекомендованных видео, был загружен на YouTube более пяти лет назад. Аккаунт с этим видео заполнен исключительно материалами о терактах 11 сентября 2001 года. В комментариях пользователи недоумевают, по какой причине им предложили посмотреть старый ролик именно сейчас.

Похожая ситуация с другими странными рекомендациями на YouTube обсуждалась на Reddit. Дискуссия комментаторов привлекла внимание менеджера YouTube, который подтвердил, что администрация компании знает о произошедших «странностях», а затем заверил, что проблемы «решены».

Представитель Google отказался предоставить больше информации СМИ об инциденте с видео о терактах.

11 сентября 2001 года два авилайнера, захваченные террористами, врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В результате погибли около трех тысяч человек, еще более четырех тысяч получили ранения.

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