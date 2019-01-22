Китайские студенты-марксисты попали в опалу с подачи коммунистов

В Китае кружок студентов-марксистов разогнала ассоциация студентов, поддерживаемая местной ячейкой Коммунистической партии Китая. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в Пекинском университете — одном из самых престижных учебных заведений страны. После этого в кампусе прошла демонстрация против действий студенческой ассоциации, однако всех ее участников в течение часа скрутила полиция.

Смутьянов отправили в учебный класс, где им показывали видеозаписи, на которых студенты-участники других протестов занимаются самокритикой и признаются в том, что действовали по заказу неких нелегальных организаций. Об этом агентству рассказал один из очевидцев событий.

На записи присутствовали кадры самокритики студентов, которые вышли на демонстрации летом 2018 года в Шеньчжэне (провинция Гуандун). Они выступали на стороне рабочих, которые требовали создания профсоюза. Студенты и выпускники признавались в том, что «распространяли ложную информацию» и были наняты неизвестной организацией, чтобы «совершить госпереворот».

Университетское руководство не дало комментариев под предлогом того, что все сотрудники отсутствуют из-за новогодних каникул. В Министерстве общественной безопасности также никак не отреагировали на запрос от журналистов.

Как отмечается, в последние годы китайские власти все чаще используют видеозаписи дачи признательных показаний и раскаяние протестующих, чтобы отвадить молодежь от проведения акций.

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