Стали известны подробности погрузки горящего в Керченском проливе танкера

Погрузка сжиженного газа на танкер Candy, который почти двое суток горит в Черном море в районе Керченского пролива, прошла в штатном режиме на терминале компании «Мактрен-Нафта» в порту Темрюк. Об этом в среду, 23 января, сообщил ТАСС директор компании Анатолий Мызало. Ранее Reuters сообщал, что танкеры Candy и Maestro находились под санкциями США из-за поставок газа в Сирию, поэтому Maestro не пустили в терминал и топливо перекачивали прямо с судна на судно, что могло привести к взрыву и пожару.

Мызало утверждает, что Maestro не запрещали заходить в порт. «Терминал "Мактрен-Нафта" осуществил погрузку судна Candy в период 19-20 января 2019 года. Погрузка прошла в штатном режиме без нарушений или отклонений от регламента производства работ», — сказал Мызало.

Он добавил, что для перекачки сжиженного углеродного газа с корабля на корабль необходимы специализированная оснастка, профессиональная подготовка экипажа, погодные условия и разрешение портовых властей. «Ответственность за производство таких работ в нейтральных водах должна целиком лежать на капитанах судов», — отметил Мызало.

Он также сообщил, что терминал не располагает информацией о запрете погрузки каких-либо судов-газовозов из-за санкций. Мызало заявил о «полном отсутствии каких-либо причин считать производство погрузочных работ на судно Candy на терминале "Мактрен-Нафта" предпосылкой произошедшей трагедии».

Пожар на борту Candy и Maestro произошел 21 января. На борту танкеров находились 32 гражданина Турции и Индии: 10 погибли, 10 пропали без вести, 12 спасены.

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