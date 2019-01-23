Тренер «Зенита» поддержал заявившего о «стаде баранов» Кокорина

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак пристыдил людей, рассказавших про письмо футболиста Александра Кокорина, в котором тот сравнивает мнение окружающих со «стадом баранов». Об этом он рассказал изданию «Чемпионат.com».

По его словам, публике открылось содержимое частной переписки, не предназначенной для посторонних глаз. «Человек сказал в сердцах, что он против того общественного мнения, которое нагнетается, и не нужно было это доносить ради какого-то непонятного поднятия авторитета», — заявил он.

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Семак добавил, что прекрасно знает Кокорина и хорошо относится к нему, добавив, что хочет, чтобы форварда команды отпустили. «Ошибки допускаются», — резюмировал тренер.

21 января был опубликован текст письма Кокорина болельщику. Контекст письма неизвестен, а его содержание выглядело следующим образом: «Все нормально. Скоро буду. По поводу мнения народа, не слушай никого. Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже».

Александр Кокорин, а также футболист «Краснодара» Павел Мамаев находятся в СИЗО. Они являются фигурантами трех уголовных дел по статьям «Хулиганство» и «Побои». Футболисты пробудут под стражей минимум до 8 февраля.

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