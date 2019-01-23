Трампу запретили выходить из НАТО

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, согласно которому глава государства Дональд Трамп не сможет выйти из НАТО. Об этом сказано на сайте Конгресса.
В заявлении автора документа, демократа Джима Панетты, указано, что законопроект запрещает «любые попытки президента выйти из альянса и использование для этого бюджетных средств». Кроме того, документ поддерживает стремление стран-членов НАТО тратить как минимум 2 процента ВВП на оборону и выделение средств на Европейскую инициативу сдерживания для противодействия российской агрессии.
В середине января сообщалось, что Трамп несколько раз в частных беседах высказывал желание выйти из организации. Как пишет The New York Times, такое решение было бы равнозначно распаду Североатлантического альянса.
Ранее во время саммита лидеров стран-членов НАТО летом 2018-го американский лидер говорил своим советникам по национальной безопасности, что не видит смысла в существовании альянса и предложил США выйти из него.
Трамп неоднократно критиковал государства-члены за недостаточные военные расходы. По мнению американского лидера, вместо установленных 2 процентов страны НАТО должны отчислять на военные нужды 4 процента ВВП. США тратят на НАТО 3,58 процента ВВП — больше всех остальных.