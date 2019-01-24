В США обеспокоились безопасностью полетов из-за неработающего правительства

Представители американских профсоюзов пилотов, авиадиспетчеров и бортпроводников обратились к Белому дому и Конгрессу с просьбой принять необходимые меры, чтобы возобновить работу правительства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Ассоциации бортпроводников (AFA).

Как отмечается в сообщении, ряду крупных аэропортов уже пришлось закрыть контрольно-пропускные пункты, а инспекторы по безопасности и федеральные служащие либо вынуждены работать без оплаты, либо вовсе не выходят на работу. Кроме того, AFA пришлось приостановить прием на работу новых сотрудников и закрыть свой учебный центр. В результате ассоциация не может обеспечить необходимое для нормального функционирования авиационной отрасли число специалистов.

Таким образом, подчеркивается в заявлении, шатдаун, уже ставший самым продолжительным в истории США, создает реальную угрозу безопасности авиаперелетов, которая растет день ото дня. «Мы не можем даже примерно оценить уровень существующего риска и предсказать момент, когда рухнет вся система. Это беспрецедентно», — отметили представители профсоюзов.

Ранее в январе сообщалось, что из-за шатдауна около 800 тысяч американских госслужащих не получили зарплату.

Частичная приостановка работы правительства США — шатдаун — продолжается с 22 декабря 2018 года. Она возникла из-за разногласий в Конгрессе по поводу выделения средств на строительство стены на мексиканской границе.

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