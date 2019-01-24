Пять человек погибли при захвате банка в США

Пять человек погибли в американском городе Себринг (штат Флорида) в результате захвата заложников. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в отделении банка Suntrust днем 23 января по местному времени. Мужчина зашел в помещение и захватил заложников, а затем сам позвонил в полицию и сообщил, что открыл стрельбу. «Я застрелил пять человек», — сказал он.

Прибывшие на место стражи порядка попытались выйти на контакт с захватчиком и начать переговоры. Когда это не удалось, отделение банка взяли штурмом, мужчину задержали. Им оказался 21-летний местный житель Зефен Ксавьер. Его мотивы выясняются.

Как рассказал его отец, они с Зефеном переехали во Флориду около года назад. По его словам, сын был хорошим человеком и никого никогда не обижал, хотя у него и были свои проблемы.

Отмечается, что захватчик две недели назад уволился. Перед этим он два месяца проработал стажером в тюрьме.

Начальник местной полиции Карл Хоглунд отметил, что произошедшее — «это серьезная потеря от рук преступника, совершившего бессмысленное преступление». В Себринге проживают около 10 тысяч человек.

В ноябре 2018-го сообщалось о женщине, которая забаррикадировалась в отделении одного из банков во французском городе Алес и пригрозила взорвать бомбу. Всех находившихся в помещении вывели, захватчица без применения какой-либо силы покинула офис банка примерно через полтора часа. Как оказалось, бомбы при ней не было, требований она не выдвигала.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!