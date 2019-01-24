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Отчим устроил эпичную трансляцию сексуальной жизни своего пасынка

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Отчим рассказал подписчикам, как его пасынок пытался незаметно вывести свою девушку из дома после совместной ночи. Все попытки 18-летнего подростка мужчина фиксировал в своем Twitter, история приковала внимание его подписчиков.

Отчим поведал, что юноша незаметно для всех привел ночью девушку и устроил «секс-фестиваль» в своей комнате на втором этаже. Наутро глава семьи сообщил, что девушка все еще наверху, и у парня есть возможность вывести ее незаметно для матери.

История закончилась счастливо для молодой пары: пасынок выбрал время, когда мать читала, и незаметно выпустил девушку из дома. Twitter-трансляция похождений юноши набрала множество лайков и комментариев, часть пользователей пожурила отчима за безучастность, другие откровенно потешались над незадачливым любовником.

Ранее сообщалось, что прямая трансляция в Facebook помогла полиции найти похищенную девушку и преступника. В ведомстве отметили, что полученный видеоматериал из Facebook Live раскрыл место, где жертву удерживали в плену.

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