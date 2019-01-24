Модель разделась догола на заправке и пожалела

Модель мексиканского происхождения разделась догола на заправке недалеко от города Мехико и подвергалась критике и травле. Об этом сообщает Daily Mail.

27-летняя Аре Рохас стояла в очереди из автомобилей на заправку и внезапно решила снять с себя всю одежду в знак протеста против насилия над женщинами. На снимках, которые Рохас опубликовала на следующий день, полностью обнаженная девушка позирует, облокотившись на свою машину, а позади нее стоят удивленные мужчины.

Рохас пояснила, что таким образом хотела заявить миру о насилии, которому подвергаются женщины в Южной Америке, однако люди негативно отнеслись к ее выходке.

«Некоторые женщины даже писали, что хотят меня убить. Они затравили меня и подвергли критике, совершенно ничего не зная обо мне и моей жизни», — посетовала девушка.

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Она также рассказала об ощущениях, которые испытывала во время съемки. «Как только я сняла плащ, я почувствовала огромную свободу и спокойствие. Никто меня не трогал, не проявлял неуважения и не критиковал. Люди просто стояли и смотрели с восхищением», — поделилась Рохас.

В июне бельгийская фотомодель Мариса Папен разделась напротив священных для представителей иудаизма мест в Иерусалиме ради фотографии. Папен опубликовала в интернете несколько обнаженных снимков, которые были сделаны во время поездки в Израиль. Она пояснила, что таким образом хотела «раздвинуть границы религии и политики еще шире».

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