Гостям шведского фестиваля предложили посмотреть кино в гробах

Посетителям Гетеборгского кинофестиваля (Швеция) предложили посмотреть один из фильмов, находясь в гробу. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Подобный эксперимент хотят провести во время премьеры фантастической драмы «Аниара», которая состоится 27 января. Восемь добровольцев получат возможность лечь в специальные металлические гробы, оборудованные экранами, звуковой системой и вентиляционными отверстиями. Как отметил директор фестиваля Йонас Холмберг, это поможет им лучше ощутить атмосферу картины, рассказывающей о судьбе людей на затерянном в космосе корабле.

«Наша цель состояла в том, чтобы усилить ощущения от фильма, от апокалипсиса. Дать людям испытать чувство клаустрофобии и одиночества и усилить его», — пояснил Холмберг. Он назвал эту задумку «показом в саркофаге» и сказал, что организаторы Гетеборгского кинофестиваля любят новые способы знакомства с кино. Директор фестиваля добавил, что пока не может предугадать реакцию зрителей на этот эксперимент.

C 27 января по 31 декабря будет организовано 33 показа киноленты «Аниара». В каждом гробу установят красную кнопку на случай, если кто-то из посетителей показов впадет в панику.

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