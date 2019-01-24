Французов заставили раздеться перед походом в театр

Первая французская нудистская пьеса получила хорошие рецензии от зрителей, которых заставили раздеться перед посещением спектакля. Об этом сообщает Daily Mail.

Постановка Nu et Approuve, название которой переводится как «Обнаженный и одобренный», прошла в Париже. Организаторы мероприятия попросили всех посетителей прийти обнаженными и из соображений гигиены принести с собой полотенце, на котором они будут сидеть во время представления. При этом VIP-гостям выдавали специальное тканевое покрытие на сиденье из микрофибры.

Прошедший в Зеркальном дворце показ был единственным. Спектакль, который высмеивает противников нудизма, рассказывает историю брата и сестры, которым нужно «сбросить маски и обнажиться, чтобы прийти к взаимопониманию». Артисты на сцене также выступали без одежды большую часть действия.

Отмечается, что посетители остались довольны представлением. Они отметили его важность для нудистского движения, а также заявили, что нарушение социальных норм помогает им быть собой.

В мае 2018 года стало известно, что американский фотохудожник Спенсер Туник запланировал провести фестиваль Provocaré на улицах Мельбурна. В ходе мероприятия тысячи голых людей должны выйти на улицы для создания серии снимков.

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