Названы самые доходные футбольные клубы Европы

Аудиторская компания Deloitte на сайте опубликовала список самых доходных футбольных клубов Европы за сезон-2017/2018.

Рейтинг возглавил мадридский «Реал», заработавший 750,9 миллиона евро. На втором месте оказалась «Барселона» с 690,4 миллиона евро, на третьем — «Манчестер Юнайтед» (666 миллионов). Самым доходным российским клубом стал петербургский «Зенит», занявший 25-е место. Согласно данным отчета, доход сине-бело-голубых в прошлом сезоне составил 167,8 миллиона евро.

В прошлом году список компании Deloitte возглавил «Манчестер Юнайтед». На втором месте располагалась «Барселона», на третьем — «Реал». «Зенит» с 196,5 миллиона занимал в рейтинге 17-е место. По сравнению с прошлым годом доходы петербургской команды упали на 27,8 миллиона евро.

По итогам прошедшего сезона Российской премьер-лиги «Зенит» занял пятое место и дошел до 1/8 финала Лиги Европы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!