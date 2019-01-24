Наука и техника
 
Последние новости
На Украине поверили в бегство Мадуро в Россию
Переводы денег между россиянами решили монополизировать
Московский таксист завез пассажиров в засаду разбойников и попал на видео
Российские самолеты обвинили в нарушении границ Швеции
Знаменитую спортсменку «отбелили» в рекламе лапши
Заблокированные выходы вынудили российских школьников выбивать двери при пожаре
Режиссер «Богемской рапсодии» отреагировал на новые обвинения в педофилии
Россияне установили триллионный рекорд
Для пассажиров московского метро придумали новый запрет 
Новости партнеров

Создатель супероружия России отказался спасать «Роскосмос»

Перейти в «Мою Ленту»
Борис Обносов

У корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) для «Роскосмоса» «ни одного рубля лишнего нет», заявил РБК гендиректор КТРВ Борис Обносов.

По его словам, у корпорации имеется множество проектов в рамках Федеральной целевой программы. «Государство вкладывает около 70 миллиардов рублей, но столько же вкладываем и мы. Необходимо исполнять решения президента по реализации майских указов, решать социальные задачи, в том числе зарплату повышать», — сказал гендиректор.

Обносов добавил, что хорошо знает главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, которому, однако, «необходимо переговорить по крайней мере с теми, кого он хотел бы видеть в своих рядах».

В январе премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал «Роскосмос» заканчивать с «прожектерством» в вопросах космоса, а также меньше говорить и больше делать.

В том же месяце Рогозин назвал верной идею создания в России единого ракетно-космического холдинга, объединяющего «Роскосмос», «Алмаз-Антей», «Радиотехнические и информационные системы» (РТИ) и КТРВ. По его мнению, это могло бы помочь преодолению финансовых трудностей госкорпорации.

Совокупный долг предприятий «Роскосмоса» составляет около 200 миллиардов рублей, что примерно в 1,5 раза превышает годовой бюджет госкорпорации. Из них около 130 миллиардов приходятся на «Центр Хруничева».

Согласно данным РБК, выручка КТРВ, где был создан, в частности, гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», по итогам 2018 года составила 231 миллиарда рублей, чистая прибыль — 25 миллиардов рублей. Компания входит в сотню крупнейших мировых поставщиков оружия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Глава ракетной корпорации не нашел «лишнего рубля» для «Роскосмоса»
Медведев призвал «Роскосмос» меньше говорить и больше делать
В США рассказали о деградации российской космонавтики
Рогозин приписал Сердюкову развал «Роскосмоса»
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0523 января

Выхода нет

Люди десятилетиями пытались покорить Марс, но так и не смогли. Что им мешает?
10:2820 января

Найдены утраченные при Сталине сокровища

13:38Сегодня

Российский тяжелый «Охотник» впервые показали

10:31Сегодня

Многоразовый New Shepard стартовал десятый раз

Наука и техника00:0121 января

Бей первым

США нашли способ сдерживать Россию и Китай. За это им придется щедро заплатить
08:5419 января

Россия поставила Мьянме учебно-боевые самолеты

11:35Сегодня

Лунный корабль SpaceX развалился

07:44Сегодня

Российская армия получила боевых роботов

Наука и техника00:0112 ноября 2018

«России требовалось продержаться полгода»

Эту войну с немцами тоже называли Отечественной, но потом о ней забыли
11:54 5 января

Россия испытала «Удава»

05:56Сегодня

Названо самое полезное мороженое

07:03Сегодня

Названа главная причина появления жизни на Земле

Россия
«Не помогает даже стройное тело»
Россиянки пытаются изменить себя. Но новая внешность не приносит им счастья
Девочка со «звездочкой» смерти
У шестилетней Вари рак мозга. Единственное спасение — протонная терапия
«Мы говорим "членесса" и улыбаемся»
Сторонники феминитивов хотят равенства мужчин и женщин. В России им будет сложно
Россиянин устал ждать раненую подругу в больнице и проломил стену врачом
Новгородские власти высказались о притеснении 30-летних матерей
Россияне побили рекорд по жалобам
Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову
Все материалы
Мир
В Венесуэле началась революция
Лидер оппозиции объявил себя президентом. На улицах бои, есть жертвы
Взрыв произошел рядом с посольством России в Сирии
Москва оценила шансы США рассорить Россию и Китай
ЕС вступился за протестующих в Венесуэле
Малайзия выбрала короля взамен женившегося на «Мисс Москва»
Первобытная жестокость
Папуасы веками воевали луками и копьями. Автоматы превратили их жизнь в кошмар
Курильские и российские
Япония придумала проблему спорных островов. 70 лет это губит отношения с Россией
Все материалы
Бывший СССР
Транзит из Поднебесной
Прибалтийские соседи России пытаются разбогатеть на мощи Китая. Получится ли?
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Без палева
В Грузии легализовали марихуану. Страна стала немного счастливее
Порошенко предостерег Украину от судьбы Венесуэлы
Януковича признали виновным в госизмене
Украинские церкви поссорились из-за томоса об автокефалии
Высокие тарифы вынудили жителей Киева согреваться кирпичами
Все материалы
Экономика
Просто так
В Индии хотят раздавать деньги. Это поможет обычным людям и поднимет экономику
Из грязи в князи
Можно ли за деньги унижать персонал
Сами захотели
Россиян заставляют доплачивать миллиарды за кредиты. Отказаться почти невозможно
Россияне установили триллионный рекорд
Модернизация электростанций обойдется в триллионы
Чубайс заявил о мировом кризисе либерализма
«Газпром» отказался простить Чечне долги
Все материалы
Силовые структуры
«Завтра же ты будешь никем, щенок!»
Бывший милиционер встал на защиту чиновника, запугал силовиков и сжег их машины
Сотрудники правоохранительных органов у аэропорта Ханты-Мансийска Россиянин захватил самолет и потребовал лететь в Афганистан
На борту были 69 человек. Лайнер экстренно сел, угонщика задержали
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ обыскала и задержала мэра Нефтеюганска
Угнавший самолет россиянин взял на себя ответственность за теракты 11 сентября
На Сахалине эвакуировали 19 школ из-за угрозы взрыва
Российских полицейских задержали за уничтожение вещдоков
Все материалы
Наука и техника
Выхода нет
Люди десятилетиями пытались покорить Марс, но так и не смогли. Что им мешает?
Накроет всех
От ядерной угрозы и врагов. Россию защитит оружие за миллиарды долларов
Бей первым
США нашли способ сдерживать Россию и Китай. За это им придется щедро заплатить
Создатель супероружия России отказался спасать «Роскосмос»
Российский тяжелый «Охотник» впервые показали
Многоразовый New Shepard стартовал десятый раз
Лунный корабль SpaceX развалился
Все материалы
Спорт
«Я хотел одного — забивать, забивать, забивать»
Он обыграл США и придумал «Движение вверх». Почему Сергей Белов — легенда
В «Игоре» стартует этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках
Чемпион UFC избежал наказания за проваленный допинг-тест
Названы самые доходные футбольные клубы Европы
Канадский хоккеист 30 метров гнался за россиянином и напал на него
Стала известна причина исчезновения самолета с футболистом
Алина ЗагитоваНа лезвиях
Защитит ли Загитова титул? Главные интриги чемпионата Европы
Все материалы
Культура
Средневековые страсти
Разбой, смерть и однополая любовь: что почитать в конце месяца
«Ты знаешь, сволочь, как люди живут?»
Рабочие похищают олигарха. Отрывок фильма «Завод» Юрия Быкова
Скрепы и пустота
Бескрайние и нищие просторы России на снимках одного из известнейших фотографов
Режиссер «Богемской рапсодии» отреагировал на новые обвинения в педофилии
Французов заставили раздеться перед походом в театр
Умер режиссер Йонас Мекас
Из Исторического музея таинственно исчезла старинная икона Богоматери
Все материалы
Интернет и СМИ
«Эти ребята богаты, влиятельны и ведут себя подло»
Они внушили человечеству ложную правду и обрекли планету на верную гибель
Хлеб всему голова
Этот журнал должны были читать колхозники. Он сделал советского человека умнее
«Спасибо, я так жить не хочу»
Они пришли на YouTube, чтобы разбогатеть и не работать. Но что-то пошло не так
Карты Google помогли вычислить серийного мастурбатора
Отчим устроил эпичную трансляцию сексуальной жизни своего пасынка
Больше половины пользователей Windows оказались под угрозой
Трампа поймали на фотошопе своих снимков
Все материалы
Ценности
Плохие девчонки
Эти женские банды терроризировали улицы Японии. Теперь им посвящают кино и аниме
Аллах дал
Трубки, лошади и икра каждый день. Красивая жизнь великого властителя Ирана
Время женственности
Самые необычные и драгоценные дамские часы SIHH-2019
Женщинам предложили «заточить» себя в клетку
Меган Маркл нашла способ скрыть старость
Наоми Кэмпбелл вспомнила молодость и показала грудь на подиуме
У Меган Маркл нашелся защитник в Америке
Все материалы
Путешествия
«Будто спускаешься в преисподнюю»
Битое стекло, роскошь и грязь. Чем живет Париж во время протестов
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Пустынный рай
Самые чистые пляжи, дорогие отели и богачи: зачем ехать в Абу-Даби
Самолеты прогоревшей российской авиакомпании предложили купить за полмиллиарда
Стюардесса напилась водки и свернула шею на яхте за 500 миллионов
Казахстанцы сдали друга в багаж и поплатились
Турист спрыгнул в море с круизного лайнера и заставил себя искать
Все материалы
Из жизни
«У нее походка охотника»
Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
Самую красивую женщину-полицейского Германии бросил ухажер
Арестован отец ребенка изнасилованной пациентки с повреждением мозга
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«Не существует гуманных убийств»
Фотограф снял животных на скотобойне. Они умирают мучительно и долго
Ребенок полежал в подгузниках и попал в больницу с ожогом третьей степени
Девочка сбежала от убийцы и забрала награду за свое освобождение
Все материалы
Очень приятно, танк!
Машина недели: очень редкий Land Rover Series II на гусеницах
Лихие Тойоты девяностых
Забытые спортивные японки, которые мы потеряли
Боевой премиум
Длительный тест Genesis G70: первые впечатления о корейском конкуренте BMW
И пришел КАМАЗ
Как КАМАЗ стал звездой мирового автоспорта? История главных побед в картинках
Стало известно имя нового кроссовера Skoda для Европы
Особую версию Toyota Land Cruiser посвятят эволюции внедорожника
Kia рассказала подробности о новом электрическом «Соуле»
Все материалы
Дом
Движение вниз
Квартиры на первых этажах теперь популярны. На них зарабатывают состояния
Старые стены
Советская архитектура снова в моде. Молодежь от нее без ума
Это низко
Где купить самые дешевые квартиры в Москве
Снижение ипотечных ставок признали невозможным
Ипотека пробила психологическую отметку
Ипотечным ставкам предрекли снижение
Москва побила рекорд продаж дорогого жилья
Все материалы