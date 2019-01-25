Москвичам предложат любимую марку Канье Уэста и Дрейка

Японский бренд уличной одежды A Bathing Ape откроет свой pop-up в московском ЦУМе. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы универмага в пятницу, 25 января.

В ассортименте марки — футболки и свитшоты с принтом Ape Head, худи Shark Hoodie с изображением челюсти акулы на капюшоне, спортивные камуфляжные брюки и куртки, сумки, аксессуары, обувь, бейсболки и скейтборды от дизайнера Томоаки Нагао по прозвищу Nigo.

Фото: предоставлено пресс-службой ЦУМа 1 /5

Среди поклонников бренда — рэперы Канье Уэст, Jay Z, Дрейк, Тревис Скотт, Крис Браун, N.E.R.D., DJ Khaled, A$AP Ferg, A$AP Rocky и другие исполнители. Дизайнер модного дома Louis Vuitton Вирджил Абло появился на показе коллекции осень-зима 2019 в кроссовках марки A Bathing Ape — Snake Bape Sta Low.

Pop-up магазин японской марки на первом этаже ЦУМа откроется 2 февраля. Пространство будет оформлено с использованием камуфляжного принта Bape Camo — своеобразной визитной карточки марки с 1996 года. Pop-up магазин будет работать две недели, затем продукция переместится в концептуальное пространство универмага — ON_TSUM.

Марка A Bathing Ape основана дизайнером Томоаки Нагао (Nigo) в Японии в 1993 году. Название переводится как «Обезьяна, принимающая ванну» — отсылка к поведенческим особенностям японских макак на севере Японии — острове Хоккайдо, где они зимой согреваются в горячих источниках. В ассортименте бренда — одежда в городском стиле и стиле хип-хоп.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



