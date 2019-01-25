Зарабатывающего миллионы российского блогера обвинили в преступлениях

Следователи возбудили уголовное дело против автора блога «Типичный миллионер» Дмитрия Ладесова. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, блогера обвиняют в незаконном предпринимательстве и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

По версии следствия, в 2015-2017 годах обвиняемый организовал сообщества в социальной сети «ВКонтакте», где обучал и мотивировал людей, которые хотят создать свой бизнес. При этом он вел предпринимательскую деятельность без образования юридического лица либо получения статуса индивидуального предпринимателя.

Ладесов на своей странице «Типичный миллионер» предлагает подписчикам вступить в закрытый Ladesov private club за «небольшую сумму». По версии следствия, входной билет стоил восемь тысяч рублей.

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Блогер заработал на своем бизнесе шесть миллионов рублей, на которые приобрел имущество, тем самым легализовав преступный доход, полагает следствие.

«Я всегда зарабатывал честно и порядочно, причем настолько, по моему мнению, правильно, что у меня не было нужды нуждаться в каких либо связях, оборачиваться на улице, кому-то платить, чтобы "не разгрузили" и т.д....» — написал Ладесов на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, он получил статус индивидуального предпринимателя в 2017 году.

«Сейчас начался период, который бывает у многих предпринимателей. Это хороший опыт. Я не верю, что в России не любят предпринимателей», — отметил блогер и поблагодарил своих подписчиков за поддержку.

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